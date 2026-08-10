POLITIQUE

Rassemblement national: Jordan Bardella seul candidat à sa réélection

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Rassemblement national : Jordan Bardella seul candidat à sa réélection

Jordan Bardella sera l’unique candidat à la présidence du Rassemblement national lors du congrès organisé les 24 et 25 octobre à Orléans. En l’absence de concurrent, celui qui dirige le parti depuis quatre ans est donc assuré de conserver ses fonctions.

D’abord nommé président par intérim en septembre 2021, Jordan Bardella avait officiellement succédé à Marine Le Pen en novembre 2022. Il avait alors remporté l’élection interne avec 85% des voix face à Louis Aliot. Le responsable politique, qui fêtera ses 31 ans en septembre, a obtenu 421 parrainages pour cette nouvelle échéance.

Le Conseil national également renouvelé

Les adhérents du RN devront aussi élire les membres du Conseil national lors d’un vote électronique organisé du 21 septembre au 22 octobre. Au total, 421 candidatures ont été déposées, dont celles de 307 hommes et 114 femmes. Seuls les 100 candidats ayant obtenu le plus de voix intégreront cette instance dirigeante.

Jordan Bardella ne figure pas parmi les candidats, mais y siégera automatiquement en qualité de président du parti. Il disposera également du pouvoir de nommer 20 membres supplémentaires. Marine Le Pen, qui ne se présente pas non plus au scrutin interne, pourrait ainsi être directement intégrée au Conseil national.

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