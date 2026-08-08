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L’autonomie de la Corse devrait s’invité dans la campagne présidentielle

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L'autonomie de la Corse devrait s’invité dans la campagne présidentielle
L'autonomie de la Corse devrait s’invité dans la campagne présidentielle

Le statut d’autonomie de la Corse pourrait bien devenir un thème central de la prochaine élection présidentielle. Soutenu par Emmanuel Macron, ce projet fait actuellement l’objet d’un examen au Parlement. L’île de Beauté se retrouve au cœur d’un débat politique qui dépasse largement ses côtes. À quelques mois de l’échéance électorale, la question divise les rangs des députés, alors qu’elle fait consensus sur le territoire insulaire lui-même.

Un parcours législatif semé d’embûches

Le texte visant à inscrire l’autonomie corse dans la Constitution avait franchi une première étape importante à l’Assemblée nationale en juin dernier. Les discussions parlementaires avaient débuté mi-juin, et le projet avait passé son premier obstacle législatif une semaine plus tard. Mais l’approche de la présidentielle complique la donne.

L’avenir du projet reste incertain. Si l’initiative gouvernementale bénéficie du soutien présidentiel, elle cristallise les tensions politiques à Paris. La campagne de 2027 risque de transformer ce dossier technique en ligne de fracture entre candidats. L’autonomie insulaire devient un marqueur idéologique que chaque camp devra clarifier dans les mois à venir.

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