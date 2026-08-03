Présidentielle 2027 : Xavier Bertrand devrait officialiser sa candidature à la fin de l’année

Xavier Bertrand se rapproche d’une candidature officielle à l’élection présidentielle de 2027. Dans un entretien accordé au Figaro et publié ce lundi , le président des Hauts-de-France annonce qu’il compte se déclarer avant le passage à la nouvelle année. L’ancien ministre assure qu’il se présentera sans placer sa candidature sous l’autorité d’une formation politique. « Quand je me déclarerai, ce sera en candidat indépendant », affirme-t-il. Une position qu’il revendique tout en maintenant son ambition de réunir les électeurs de la droite et du centre.

Une déclaration attendue à la fin de l’année

Xavier Bertrand ne prévoit pas d’officialiser immédiatement sa candidature. Il entend attendre les derniers mois de 2026, période durant laquelle la présidentielle de 2027 commencera, selon lui, à occuper pleinement les discussions des Français. Il confirme qu’il se déclarera « à la fin de l’année, pas avant ». Le président des Hauts-de-France estime que les fêtes de Noël et du Jour de l’an marqueront le véritable début de la campagne dans l’opinion publique, lorsque les familles et les groupes d’amis commenceront à évoquer le choix du prochain président de la République. Cette future déclaration donnera une forme officielle à une ambition déjà connue. Xavier Bertrand avait annoncé dès février 2024 son intention d’être candidat en 2027. Depuis, il multiplie les déplacements et les prises de parole consacrés à la situation économique, aux classes moyennes, aux services publics et à la place des territoires.

Projet, financement et parrainages déjà préparés

Xavier Bertrand affirme que son organisation de campagne est déjà en cours. Le projet présidentiel, son financement et la recherche des 500 parrainages d’élus nécessaires pour participer au scrutin auraient commencé à être structurés. L’ancien ministre explique avoir retenu les enseignements de sa tentative pour l’élection présidentielle de 2022. Il avait alors participé au congrès organisé par Les Républicains pour désigner leur candidat, mais avait été éliminé dès le premier tour, avant la victoire de Valérie Pécresse. Cette fois, Xavier Bertrand veut éviter de commencer trop tardivement la préparation politique, financière et administrative de sa candidature. Il assure également vérifier que les propositions qu’il souhaite présenter correspondent aux attentes des Français avant de dévoiler l’intégralité de son programme.

Un candidat indépendant pour rassembler la droite et le centre

Malgré sa volonté de se présenter comme candidat indépendant, Xavier Bertrand ne souhaite pas mener une campagne isolée. Il ambitionne de devenir le candidat capable de réunir la droite républicaine, le centre et une partie des électeurs modérés issus de la majorité présidentielle. Plusieurs personnalités occupent déjà cet espace politique, notamment Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. Xavier Bertrand estime toutefois que toutes ces candidatures ne pourront pas se maintenir jusqu’au premier tour. Selon lui, les enquêtes d’opinion devront permettre de déterminer la personnalité disposant des meilleures chances de qualification et de victoire face au Rassemblement national. Il prévient que les différents prétendants ne pourront pas risquer de diviser durablement leur camp. « Il n’en restera qu’un », affirme-t-il.

Face au RN, Xavier Bertrand rappelle sa victoire de 2015

Xavier Bertrand place son opposition au Rassemblement national parmi les fondements de sa future candidature. Il rappelle régulièrement sa victoire contre Marine Le Pen lors des élections régionales de 2015 dans les Hauts-de-France. Au second tour, le candidat de droite avait bénéficié du retrait de la liste socialiste afin d’empêcher une victoire du Front national. Il avait ensuite été réélu en 2021 face à Sébastien Chenu, candidat du RN. Le président des Hauts-de-France refuse toutefois de limiter sa candidature à un appel au barrage contre le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il considère qu’une victoire présidentielle doit reposer sur un programme gouvernemental complet et non uniquement sur le rejet du RN.

Logement, classes moyennes et pouvoir des territoires

Xavier Bertrand n’a pas encore présenté son programme détaillé, mais plusieurs priorités ont déjà été annoncées. Le logement devrait occuper une place centrale, aux côtés de la défense des classes moyennes, de l’accompagnement des personnes handicapées, de la monoparentalité et de la culture. Il souhaite également renforcer les pouvoirs des collectivités locales. Le président des Hauts-de-France critique une organisation trop centralisée de l’État et considère qu’une partie des décisions prises à Paris devrait être confiée aux régions, aux départements et aux communes. Cette orientation devrait former la base de sa « République des territoires », projet destiné à donner davantage d’autonomie aux élus locaux dans la gestion des politiques publiques.

Un seul quinquennat avant un septennat unique

Xavier Bertrand prend également un engagement sur la durée de son éventuelle présidence. En cas de victoire en 2027, il promet de n’effectuer qu’un seul mandat de 5 ans. Il proposerait ensuite aux Français, par référendum, de remplacer le quinquennat renouvelable par un septennat unique. Le président élu exercerait alors un mandat de 7 ans sans possibilité de se représenter immédiatement. Xavier Bertrand rejette enfin l’idée selon laquelle sa candidature pourrait servir à négocier un ralliement ou un poste dans un futur gouvernement. Il affirme ne pas chercher une fonction ministérielle et assure préparer sa propre candidature jusqu’au scrutin présidentiel de 2027.