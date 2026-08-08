La Lituanie redoute une opération russe sous faux drapeau avec des drones ukrainiens

Le ministre lituanien de la Défense, Robertas Kaunas, a averti jeudi que Moscou pourrait frapper des infrastructures critiques dans les pays baltes en utilisant des drones ukrainiens récupérés, pour discréditer Kiev et fracturer le soutien de l’OTAN.

Le scénario décrit par Robertas Kaunas est précis : des débris de drones ukrainiens abattus ou écrasés sur le territoire russe seraient récupérés, assemblés en engins fonctionnels, puis utilisés pour frapper des infrastructures critiques dans les États baltes. L’objectif affiché serait de faire porter la responsabilité à Kiev et d’éroder le soutien militaire occidental à l’Ukraine.

« Nous parlons d’une opération sous faux drapeau potentielle, dans laquelle un faux drone ukrainien pourrait être utilisé », a déclaré le ministre lors d’un point de presse. « C’est le scénario actuellement le plus réaliste. » Il a toutefois précisé qu’aucun signe ne laisse penser qu’une telle opération est imminente, même si la Russie élabore activement différents scénarios.

La mécanique envisagée repose sur une réalité documentée : l’Ukraine mène régulièrement des frappes de drones de longue portée contre des cibles militaires et énergétiques en Russie. Une partie de ces appareils sont interceptés ou s’écrasent, laissant des débris aux mains des forces russes. « [La Russie] est capable de les assembler pour en faire un engin fonctionnel », a précisé Kaunas.

Face à cette menace, la Lituanie a renforcé la sécurité autour de plusieurs sites jugés sensibles : le terminal de gaz naturel liquéfié de Klaipėda, l’interconnexion électrique LitPol Link avec la Pologne près d’Alytus, un important poste de transformation dans ce même district et la centrale hydroélectrique de pompage de Kruonis.

Le pays n’est pas étranger aux incidents aériens. Plus tôt cette année, des drones ukrainiens s’étaient écrasés sur son territoire après avoir été détournés de leur trajectoire par des systèmes de guerre électronique russes. L’an dernier, deux drones russes avaient pénétré dans l’espace aérien lituanien depuis la Biélorussie. Une attaque délibérée contre des infrastructures constituerait néanmoins une escalade d’une toute autre nature.

Le ministre a situé cette menace dans un contexte de fragilité interne du régime russe. La société russe commence à s’interroger, selon lui, « pourquoi il y a des pénuries de carburant, pourquoi les entrepôts brûlent et pourquoi des drones ukrainiens survolent la Russie ». Pour préserver son emprise sur le pouvoir, « le régime russe cherche des moyens alternatifs de faire monter la tension », a-t-il dit. L’un des buts recherchés serait de semer la division au sein de l’Alliance atlantique et de réduire l’aide militaire à Kiev. « Mais je peux vous assurer que cela n’arrivera pas », a conclu Robertas Kaunas.