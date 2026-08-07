Le Royaume-Uni double ses arrestations de travailleurs en situation irrégulière

Le gouvernement travailliste britannique annonce une forte hausse des arrestations et des expulsions de personnes employées illégalement, tandis qu’une revue gouvernementale préconise des réformes profondes pour lutter contre le chômage des jeunes.

Le nombre d’arrestations de travailleurs en situation irrégulière au Royaume-Uni a plus que doublé depuis 2024 par rapport aux deux années précédentes, selon les chiffres communiqués par le gouvernement travailliste. Ces arrestations s’accompagnent d’une hausse des expulsions, que l’exécutif présente comme le signe d’une politique migratoire plus ferme.

Sur un autre front, une revue gouvernementale consacrée au chômage des jeunes s’apprête à formuler des recommandations d’ampleur. Alan Milburn, qui pilote ces travaux sur ce que le rapport qualifie de crise du désœuvrement chez les jeunes Britanniques, entend proposer des changements profonds dans le système éducatif et une refonte des aides sociales.

Parmi les mesures envisagées, les écoles primaires d’Angleterre seraient tenues d’identifier, dès le plus jeune âge, les élèves susceptibles de quitter le système scolaire à 16 ans sans emploi ni formation à la clé. Cette détection précoce constituerait l’un des axes centraux des préconisations à venir.