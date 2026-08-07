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Réseaux sociaux : la majorité des ados britanniques prêts à contourner le couvre-feu

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Réseaux sociaux : la majorité des ados britanniques prêts à contourner le couvre-feu
Réseaux sociaux : la majorité des ados britanniques prêts à contourner le couvre-feu

Le projet de couvre-feu numérique annoncé mi-juillet par le gouvernement de Keir Starmer ne semble pas intimider les principaux concernés. Selon une étude du cabinet Censuswide publiée vendredi, une écrasante majorité d’adolescents britanniques a l’intention de contourner cette mesure visant à interdire l’accès aux plateformes entre minuit et six heures du matin pour les mineurs de 16 et 17 ans. Les jeunes ont déjà anticipé les moyens de déjouer le dispositif.

Une génération attachée à ses connexions nocturnes

Les motivations sont claires. Environ 48% des sondés invoquent leur volonté de continuer à échanger avec leurs proches et amis, tandis que 37% souhaitent simplement pouvoir consulter du contenu en ligne. Ces chiffres traduisent l’attachement profond de cette génération aux interactions numériques, perçues comme un prolongement naturel de leur vie sociale. Le couvre-feu, pensé comme une protection contre les effets néfastes des écrans nocturnes, se heurte à une réalité : les adolescents refusent cette coupure imposée.

L’efficacité du dispositif gouvernemental semble compromise avant même son application. Les adolescents maîtrisent suffisamment les outils numériques pour trouver des solutions techniques, qu’il s’agisse de VPN ou d’autres contournements. Le gouvernement travailliste devra probablement revoir sa copie pour espérer faire respecter cette restriction, face à une jeunesse décidée à préserver sa liberté numérique.

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