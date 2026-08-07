Carburants : le SP95-E10 repasse sous la barre des deux euros

Le prix moyen du litre de SP95-E10 est redescendu à 1,98 euro vendredi 7 août, retrouvant un niveau inférieur au seuil symbolique des deux euros. Il s’établissait encore à 2,01 euros mercredi, selon les données transmises à l’État par plus de 4 000 stations-service.

Le carburant avait franchi cette barre à la hausse le 20 juillet, sous l’effet des tensions entre les États-Unis et l’Iran et de leurs conséquences sur les cours du pétrole. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix à la pompe évoluent fortement en fonction des annonces diplomatiques et militaires.

Le gazole reste à un niveau élevé

Le litre de gazole coûte encore 2,18 euros en moyenne, malgré une baisse de cinq centimes depuis mercredi. Le SP98 demeure également supérieur à deux euros, avec un prix moyen de 2,07 euros le litre, contre 2,09 euros deux jours auparavant.

Cette détente intervient après la décision de l’Arabie saoudite, de la Russie et de cinq autres membres de l’Opep+ d’augmenter leurs quotas de production en septembre. L’évolution des prix restera toutefois dépendante de la situation géopolitique et des fluctuations du cours du pétrole brut.