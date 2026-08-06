Éclipse du 12 août : la production solaire européenne va brusquement chuter

L'éclipse solaire partielle du 12 août provoquera une chute temporaire de la production photovoltaïque européenne, estimée à près de 9 700 mégawatts. Bien que la France, l'Allemagne et l'Espagne soient particulièrement touchées, RTE assure qu'il n'y a aucun risque de coupure, grâce à une offre électrique suffisante et une coordination entre gestionnaires.

L’éclipse solaire partielle du 12 août entraînera une baisse rapide mais temporaire de la production photovoltaïque en Europe. En France, le phénomène sera visible en fin de journée et pourra masquer jusqu’à 99 % du Soleil dans certaines régions, tandis que le nord de l’Espagne connaîtra une éclipse totale.

Entre 19 h 30 et 21 h 30, la production solaire européenne pourrait diminuer de près de 9 700 mégawatts. En France, la baisse atteindrait environ 1 800 mégawatts si le ciel reste dégagé, soit près de 3 % de la production électrique nationale. L’Allemagne et l’Espagne devraient être davantage touchées, avec des diminutions respectives de 3 300 et 3 000 mégawatts.

Aucun risque de coupure pour les consommateurs

RTE assure que cette variation n’aura aucune conséquence sur l’approvisionnement électrique des Français. La production disponible sera suffisamment abondante et l’éclipse se produira après les principales heures de production solaire. Les gestionnaires européens coordonneront néanmoins leurs opérations afin de maintenir l’équilibre entre l’offre et la consommation.

L’essor du photovoltaïque oblige désormais les réseaux électriques à anticiper ces phénomènes astronomiques. La France dispose aujourd’hui de plus de 30 gigawatts de capacités solaires, contre une puissance mondiale d’environ un gigawatt lors de l’éclipse de 1999. Une précédente éclipse partielle, en mars 2015, avait déjà été gérée sans difficulté grâce à une préparation commune des opérateurs européens.