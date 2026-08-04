CAC 40 : la Bourse de Paris bat encore son record grâce à la chute du pétrole

Le CAC 40 a inscrit un nouveau sommet historique mardi matin en atteignant 8 669,69 points. Vers 10 heures, l’indice parisien progressait encore de 0,37 %, à 8 645,67 points. Il dépasse ainsi le record établi la veille, qui avait déjà effacé le précédent sommet enregistré avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Cette nouvelle hausse est principalement portée par la détente des cours du pétrole. Les deux grandes références mondiales ont perdu environ 5 % lundi, après l’apparition d’un espoir de reprise du dialogue entre les États-Unis et l’Iran. Pour les entreprises européennes, un pétrole moins cher réduit les coûts énergétiques et éloigne temporairement le risque d’un nouveau choc inflationniste.

Les marchés restent suspendus aux tensions avec l’Iran

L’optimisme demeure fragile puisque Téhéran nie l’existence de négociations directes avec Washington, malgré les déclarations de Donald Trump. Les investisseurs redoutent qu’une nouvelle escalade militaire fasse repartir brutalement les cours du brut. Ils attendent également les chiffres américains de l’emploi et les premiers résultats publiés par SpaceX depuis son entrée en Bourse.

À Paris, les entreprises liées à l’intelligence artificielle et aux centres de données figurent parmi les principales gagnantes. Soitec progressait de plus de 5 %, STMicroelectronics de 2,16 %, Schneider Electric de 2,53 % et Legrand de 1,52 %. Ce record reflète donc autant la détente pétrolière que l’enthousiasme persistant pour les technologies, malgré les interrogations croissantes sur la rentabilité des investissements massifs dans l’IA.