Ariana Grande justifie sa pause en pleine tournée à Chicago

Ariana Grande a interrompu son concert lundi soir à Chicago pour s’adresser directement à son public et clarifier l’annonce de sa mise en retrait de la vie publique, prévue à l’issue de sa tournée Eternal Sunshine.

Une décision mûrie depuis longtemps, assure la chanteuse

Devant les milliers de spectateurs réunis au United Center, l’artiste a expliqué avoir voulu s’adresser directement à ses fans, précisant que l’annonce faite la veille n’était ni réactive ni impulsive. Elle a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un plan établi tranquillement fait suite à la publication dimanche d’un communiqué de son représentant annonçant qu’elle prendrait du recul par rapport à la vie publique à l’issue de sa tournée, qui doit s’achever le 1er septembre à l’O2 Arena de Londres. Cette annonce coïncidait avec son retrait de la comédie musicale Sunday in the Park with George, prévue en 2027 dans le West End londonien.

Une tournée vécue comme la plus belle expérience de sa carrière

Sur scène, la chanteuse a tenu à rassurer les spectateurs ayant prévu de la voir dans les prochains jours, affirmant sa détermination à offrir le meilleur d’elle-même jusqu’au bout, qualifiant cette tournée d’expérience la plus belle qu’elle ait vécue. Depuis plusieurs mois, une attention soutenue est portée à l’apparence physique de l’artiste, qui avait déjà publiquement demandé que l’on cesse de commenter le corps des autres.