Mégafeux : Éric Coquerel veut faire payer TotalEnergies pour financer les secours

Éric Coquerel réclame l’examen dès la rentrée d’un projet de loi de finances rectificative afin d’augmenter les moyens consacrés à la lutte contre les incendies. Le président insoumis de la commission des Finances estime que le gouvernement ne peut pas attendre le budget 2027 pour commander de nouveaux équipements et renforcer les dispositifs de prévention.

Le député propose notamment de taxer les multinationales ayant réalisé des bénéfices exceptionnels dans le contexte de la guerre en Iran. Il cite directement TotalEnergies, auquel il souhaite imposer une contribution de deux milliards d’euros. Selon lui, cette solution permettrait de financer une partie des besoins sans faire reposer entièrement l’effort sur les finances publiques.

Une session extraordinaire du Parlement réclamée

Éric Coquerel avait déjà demandé une modification du budget en avril pour répondre aux conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient, puis en juin afin de financer des mesures contre la canicule. Il souhaitait notamment équiper davantage les Ehpad, les écoles et les hôpitaux en systèmes de rafraîchissement, tout en anticipant les besoins des services de lutte contre les feux.

Matignon estime qu’un tel texte aurait peu de chances d’être adopté, LFI votant habituellement contre les budgets gouvernementaux. Le député appelle néanmoins les différents groupes à faire preuve de « pragmatisme » face à l’urgence. Il prévoit également de lancer en septembre une mission destinée à chiffrer les besoins, qu’il évalue déjà à plusieurs milliards d’euros, et réclame une session parlementaire extraordinaire si la situation continue de s’aggraver.