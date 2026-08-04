Marseille : un enfant de deux ans retrouvé pendu à une persienne, trois proches interrogés

Un garçon de deux ans a été retrouvé mort dimanche dans un appartement de la cité des Marronniers, dans le 14e arrondissement de Marseille. Appelés à la mi-journée, les marins-pompiers n’ont pas réussi à le réanimer et un médecin a constaté son décès sur place.

Selon les premiers éléments communiqués par des sources policières, l’enfant aurait été découvert après une sieste, suspendu au cordon d’une persienne. Son corps présentait des marques de strangulation et se trouvait sur un lit placé à proximité d’une fenêtre. L’alerte aurait été donnée par une adolescente de 13 ans appartenant à la famille.

Des incohérences relevées dans les premières déclarations

La mère de l’enfant, son conjoint et l’adolescente ont été placés en garde à vue afin d’être entendus. Les enquêteurs auraient notamment constaté que les explications fournies par les adultes ne correspondaient pas à la température du corps et à l’heure supposée du décès.

Les investigations devront déterminer s’il s’agit d’un accident domestique ou si une autre cause doit être envisagée. Les circonstances précises de la mort, la position du lit et la chronologie des événements sont désormais au cœur de l’enquête. À ce stade, le placement en garde à vue ne préjuge pas de la responsabilité des trois personnes interrogées.