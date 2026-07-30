«J’ai eu mon compte d’obsèques» : Serge Lama n’assistera pas aux funérailles de Marie-Paule Belle

Serge Lama ne sera pas présent aux obsèques de Marie-Paule Belle pour des raisons de santé et par choix personnel. Bien que son état de mobilité limite ses déplacements, il exprime son affection pour son amie décédée. Leur amitié, ancrée dans la chanson française, reste intacte malgré son absence.

Les obsèques de Marie-Paule Belle se dérouleront lundi, mais Serge Lama ne sera pas présent. Le chanteur de 82 ans a expliqué qu’il ne ferait pas le déplacement, évoquant à la fois son état de santé et une décision profondément personnelle. « Non. Je ne peux plus me déplacer et j’ai eu mon compte d’obsèques de gens que j’aimais… Et puis on n’a pas besoin de ça, Marie-Paule et moi, pour savoir qu’on s’aimait. » Par ces mots, il a tenu à rendre hommage à son amie tout en justifiant son absence.

Des difficultés de santé qui limitent ses déplacements

Depuis plusieurs années, Serge Lama apparaît rarement en public. L’artiste a progressivement mis fin à ses activités scéniques en raison de problèmes de mobilité qui rendent ses déplacements particulièrement difficiles. Cette situation l’empêche aujourd’hui d’assister à certains événements, y compris aux funérailles de proches. Il tient toutefois à préciser que son absence ne remet pas en cause l’affection qu’il portait à Marie-Paule Belle.

Une amitié de plusieurs décennies

Serge Lama et Marie-Paule Belle partageaient une longue histoire commune dans le monde de la chanson française. Au fil des années, les deux artistes avaient noué une relation d’amitié, marquée par une profonde estime réciproque.

La disparition de Marie-Paule Belle a suscité de nombreuses réactions dans le monde de la musique. Figure marquante de la chanson française, elle laisse derrière elle un répertoire qui a traversé plusieurs générations. Si Serge Lama ne pourra pas être présent lors de ses obsèques, son message témoigne de l’émotion que lui inspire cette disparition et de l’attachement qu’il conservait pour celle qui a partagé avec lui une partie de l’histoire de la chanson française.