Jean-Luc Lahaye écarté d’une nouvelle scène après une pétition et l’intervention de la Région

Jean-Luc Lahaye ne se produira finalement pas à la Foire à l’ail d’Arleux, dans le Nord. Le chanteur de 73 ans devait monter sur scène au cours du premier week-end de septembre, mais le maire de la commune, Bruno Vandeville, a demandé au producteur de l’événement de lui trouver un remplaçant.

Cette décision fait suite à une mobilisation locale contre la venue de l’artiste. Une pétition réclamant l’annulation de son concert avait recueilli plus de 600 signatures. La Région Hauts-de-France avait également adressé un courrier au maire afin de demander officiellement sa déprogrammation.

L’élu explique avoir voulu préserver les partenaires institutionnels de la manifestation, notamment la Région et le Département, pris à partie en raison de leur association avec l’événement. Bruno Vandeville a donc choisi de renoncer au concert, même si l’identité de l’artiste appelé à remplacer Jean-Luc Lahaye n’a pas encore été communiquée.

Le passé judiciaire du chanteur au cœur de la contestation

Les opposants à sa venue rappellent les condamnations prononcées contre lui. En 2007, Jean-Luc Lahaye avait été condamné à 10 000 euros d’amende pour avoir entretenu des relations sexuelles avec une adolescente de 15 ans. En 2015, la justice lui avait infligé une peine d’un an de prison avec sursis pour corruption de mineure.

Le chanteur a par ailleurs été mis en examen en 2021 à Paris pour « viol et agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans ». Cette procédure concerne deux jeunes femmes nées en 1998 et en 2000, pour des faits présumés qui auraient commencé en 2013. Jean-Luc Lahaye conteste ces accusations et reste présumé innocent dans cette affaire.

La déprogrammation d’Arleux n’est pas un cas isolé. Le 29 mai, plusieurs dizaines de personnes avaient déjà manifesté devant un théâtre d’Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, pour dénoncer la tenue d’un autre concert de l’interprète. Ces mobilisations posent une nouvelle fois la question de la place accordée dans les programmations publiques aux artistes condamnés ou poursuivis pour des faits impliquant des mineures.