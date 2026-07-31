Apple bat des records au troisième trimestre mais ses prévisions refroidissent les marchés

Apple annonce un bénéfice net de 29,79 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une progression notable des ventes d'iPhone et de Mac. Malgré ces résultats records, les prévisions de croissance modérées et la hausse des coûts de production entraînent une chute de l'action, indiquant des défis à venir pour le groupe.

Un bénéfice net de 29,79 milliards de dollars, soit 2,02 dollars par action : Apple a dégagé sur la période d’avril à juin un résultat en hausse de 27 % par rapport à la même période de l’année précédente, où il s’établissait à 23,43 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires a progressé de 16 % pour atteindre 109,42 milliards de dollars, contre 94,04 milliards un an plus tôt.

Les ventes d’iPhone ont atteint un record trimestriel à 54,25 milliards de dollars, en hausse de 21,7 %, tandis que le chiffre d’affaires du Mac bondissait de 28,7 % à 10,35 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet anticipaient en moyenne un bénéfice de 1,89 dollar par action pour un chiffre d’affaires d’environ 109 milliards de dollars. Les remboursements de droits de douane ont contribué à hauteur de 0,11 dollar par action à ces résultats.

« Aujourd’hui, Apple est fier d’annoncer le meilleur trimestre clos en juin de notre histoire, avec une croissance à deux chiffres des revenus de l’iPhone, du Mac et des Services, et dans chaque segment géographique », a déclaré Tim Cook, directeur général du groupe.

C’est aussi son dernier appel de résultats à ce poste, qu’il occupe depuis quinze ans. John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie matérielle, lui succédera le 1er septembre. « Je n’ai jamais eu autant confiance en son leadership, en l’équipe de direction et en les personnes extraordinaires d’Apple », a ajouté Cook.

Malgré ces chiffres, les investisseurs ont sanctionné les prévisions du groupe pour le trimestre en cours. Apple table sur une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9 % et 11 %, quand les analystes visaient environ 12 %. L’action a chuté jusqu’à 8 % dans les échanges après la clôture, avant de récupérer une partie du terrain perdu.

Deux facteurs pèsent sur les perspectives : la hausse des coûts des puces mémoire et les pénuries de capacités de production de semi-conducteurs de pointe, en partie liées à l’essor de l’intelligence artificielle. Cook a qualifié cette flambée des prix de la mémoire de « crue centennale » et a prévenu qu’Apple s’attendait à de nouvelles hausses de ces coûts au cours du trimestre en cours. Le groupe ne bénéficiera par ailleurs plus des remboursements de droits de douane qui avaient soutenu ses marges.

Apple avait déjà annoncé le mois dernier une hausse des prix de certains modèles de Mac et d’iPad. Le prix de l’iPhone n’a pas encore été relevé, mais les analystes s’attendent à ce que ce soit le cas plus tard dans l’année. Le lancement du nouvel iPhone en septembre et d’éventuelles nouvelles hausses de prix devraient « aider à amortir le choc », selon Thomas Monteiro, analyste chez Investing.com.

Ce dernier souligne qu’Apple continue de générer des liquidités sans avoir à engager les dépenses massives en intelligence artificielle auxquelles font face ses homologues de la Big Tech, « et cela s’est vu dans la plupart des segments de l’activité ». Il avertit néanmoins que la hausse des coûts de la mémoire pourrait constituer un défi pour le groupe dans les prochains trimestres. Apple a récemment repris à Nvidia son rang de société cotée la plus valorisée au monde.