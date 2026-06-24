Pouvoir présidentiel, immigration, citoyenneté : la Cour suprême s’apprête à trancher plusieurs dossiers explosifs de Trump

La Cour suprême des États-Unis entre dans les derniers jours de sa session annuelle avec plusieurs décisions majeures encore en attente, dont certaines pourraient redéfinir les limites du pouvoir présidentiel. Au centre des débats se trouvent plusieurs initiatives de Donald Trump qui ont suscité d’importantes contestations judiciaires depuis son retour à la Maison-Blanche.

La plus haute juridiction américaine a déjà rendu plusieurs arrêts cette semaine, mais les observateurs s’attendent à ce que les décisions les plus sensibles soient annoncées dans les prochains jours. Traditionnellement, la Cour réserve souvent ses affaires les plus importantes pour la fin de sa session, qui s’achève généralement entre la fin juin et le début juillet.

Parmi les dossiers les plus surveillés figure la tentative de Donald Trump de limiter le droit du sol, principe selon lequel toute personne née sur le territoire américain obtient automatiquement la citoyenneté. Plusieurs experts juridiques estiment que l’administration pourrait rencontrer des difficultés à convaincre la Cour sur ce sujet, profondément ancré dans le droit constitutionnel américain.

Autre affaire sensible : la volonté du président de révoquer Lisa Cook, gouverneure de la Réserve fédérale. Cette procédure soulève des questions fondamentales sur l’indépendance des institutions fédérales et sur l’étendue du pouvoir du président à l’égard des responsables nommés au sein d’organismes autonomes.

La Cour doit également se prononcer sur les efforts de l’administration visant à écarter des membres démocrates d’agences fédérales indépendantes. Ces dossiers pourraient avoir des conséquences durables sur l’équilibre des pouvoirs à Washington et sur le fonctionnement des institutions administratives américaines.

Un autre contentieux concerne la suppression d’un statut humanitaire qui protège de l’expulsion des centaines de milliers de migrants syriens et haïtiens. La décision de la Cour pourrait affecter directement le sort de nombreuses familles installées aux États-Unis depuis plusieurs années.

Pour de nombreux spécialistes du droit constitutionnel, cette session est exceptionnelle par le nombre d’affaires touchant directement à l’autorité présidentielle. Les décisions attendues pourraient non seulement déterminer l’avenir de plusieurs politiques de Donald Trump, mais aussi fixer des précédents importants sur les pouvoirs du président américain pour les années à venir.