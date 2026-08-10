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Un Allemand enlevé au Niger remis à l’armée algérienne

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Un Allemand enlevé au Niger remis à l’armée algérienne
Un Allemand enlevé au Niger remis à l’armée algérienne

Un ressortissant allemand kidnappé au Niger par un groupe armé il y a environ deux semaines a été libéré et pris en charge par les services de sécurité de l’armée algérienne, a annoncé Alger samedi.

L’annonce est venue du ministère algérien de la Défense, via un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle. L’otage a été récupéré vendredi par les forces algériennes, avant d’être transféré à bord d’un vol spécial depuis Guezzam, localité du grand sud algérien, jusqu’à la base militaire de Boufarik, située près d’Alger.

Selon le même communiqué, l’homme se trouve en « bonne santé » et sera remis aux autorités allemandes « à une date ultérieure ». Aucune précision n’a été apportée sur les circonstances exactes de sa libération ni sur l’identité du groupe armé responsable de l’enlèvement.

Du côté allemand, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé avoir connaissance de l’affaire, tout en indiquant que le gouvernement « ne commente pas les cas d’enlèvement de ressortissants allemands à l’étranger ».

Le Niger, gouverné par une junte militaire depuis le coup d’État de juillet 2023, est confronté depuis plusieurs années à une violence persistante alimentée par des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation « État islamique ».

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