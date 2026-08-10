Un Allemand enlevé au Niger remis à l’armée algérienne

Un ressortissant allemand enlevé au Niger par un groupe armé a été libéré et remis aux services de l'armée algérienne. Il a été transféré à la base militaire de Boufarik, où il est en bonne santé. Les détails concernant son enlèvement et son sauvetage restent flous.

Un ressortissant allemand kidnappé au Niger par un groupe armé il y a environ deux semaines a été libéré et pris en charge par les services de sécurité de l’armée algérienne, a annoncé Alger samedi.

L’annonce est venue du ministère algérien de la Défense, via un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle. L’otage a été récupéré vendredi par les forces algériennes, avant d’être transféré à bord d’un vol spécial depuis Guezzam, localité du grand sud algérien, jusqu’à la base militaire de Boufarik, située près d’Alger.

Selon le même communiqué, l’homme se trouve en « bonne santé » et sera remis aux autorités allemandes « à une date ultérieure ». Aucune précision n’a été apportée sur les circonstances exactes de sa libération ni sur l’identité du groupe armé responsable de l’enlèvement.

Du côté allemand, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a confirmé avoir connaissance de l’affaire, tout en indiquant que le gouvernement « ne commente pas les cas d’enlèvement de ressortissants allemands à l’étranger ».

Le Niger, gouverné par une junte militaire depuis le coup d’État de juillet 2023, est confronté depuis plusieurs années à une violence persistante alimentée par des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation « État islamique ».