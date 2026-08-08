Le Mexique et le Pérou rétablissent leurs relations diplomatiques après une crise d’asile

Lima et Mexico City ont annoncé le 7 août la reprise de leurs relations diplomatiques, rompues fin 2025 après que le Mexique eut accordé l’asile à l’ancienne Première ministre péruvienne Betssy Chávez, poursuivie pour son rôle présumé dans une tentative de coup d’État.

Dans une déclaration commune publiée le 7 août, les deux pays ont invoqué leurs « liens historiques de fraternité, d’amitié et de coopération » pour justifier cette réconciliation. Ils ont également réaffirmé leur « respect du droit international et des principes de la Charte des Nations unies ».

La crise avait éclaté en novembre 2025, lorsque Betssy Chávez s’était réfugiée à l’ambassade du Mexique à Lima. L’ancienne cheffe du gouvernement péruvien était mise en cause pour son rôle présumé dans la tentative de dissolution du Congrès orchestrée par l’ex-président Pedro Castillo en décembre 2022. Castillo avait été destitué et arrêté quelques heures après cette tentative, sous des chefs d’accusation de rébellion.

Chávez avait été emprisonnée en juin 2023, puis libérée sous caution en septembre 2025 après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés. En novembre 2025, elle et Castillo avaient tous deux été condamnés à plus de onze ans de prison.

Le ministre péruvien des Affaires étrangères, Carlos Espá, a confirmé à la radio RPP que Chávez avait obtenu un sauf-conduit et avait « déjà quitté le Pérou ». Lima précise toutefois conserver le droit de « demander son éventuelle extradition ».

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a accueilli Chávez lors de sa conférence de presse quotidienne, réitérant le soutien de son gouvernement à Pedro Castillo, toujours détenu au Pérou.

Le rétablissement des relations intervient quelques jours après l’entrée en fonctions d’une nouvelle présidente péruvienne, Keiko Fujimori, la semaine dernière.