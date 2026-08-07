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Argentine : heurts à Buenos Aires lors du vote du projet de loi foncier de Milei

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Argentine : heurts à Buenos Aires lors du vote du projet de loi foncier de Milei
Argentine : heurts à Buenos Aires lors du vote du projet de loi foncier de Milei

Des affrontements ont opposé manifestants et forces de l’ordre à Buenos Aires pendant que le Sénat examinait un projet de loi du gouvernement Javier Milei facilitant les expulsions de terres occupées.

La tension est montée d’un cran dans les rues de la capitale argentine. Alors que le Sénat débattait du texte présenté par le gouvernement de Javier Milei sur la propriété privée, des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants venus exprimer leur opposition au projet.

Le texte prévoit notamment de simplifier les procédures d’expulsion des terres occupées, une mesure qui cristallise la colère d’une partie de la population. Les mobilisations, qui se poursuivent depuis plusieurs jours, ont pris un tour plus violent à mesure que l’examen parlementaire avançait.

Ce projet s’inscrit dans la ligne idéologique du président Milei, dont la politique ultralibérale a déjà suscité de nombreuses contestations depuis son arrivée au pouvoir. La question foncière constitue l’un des points de friction les plus vifs entre le gouvernement et ses opposants.

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