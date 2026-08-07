Au Portugal, les prix du carburant attendus en forte baisse dès lundi

À partir du 10 août, les automobilistes portugais devraient bénéficier d’une baisse d’environ 12 centimes par litre sur le gazole et de 12,5 centimes sur l’essence, selon les prévisions de l’Automobile Club du Portugal.

Si les projections se confirment, le litre de gazole passera à 1,931 euro, contre 2,051 euros ce vendredi. L’essence simple 95, actuellement à 1,980 euro le litre, reculerait à 1,855 euro. Ces chiffres sont calculés par l’Automobile Club du Portugal (ACP) à partir des prix de la matière première relevés à la clôture des marchés jeudi dernier.

L’ACP prend soin de nuancer ses estimations : « si les cours du brut et des carburants fluctuent d’ici la fin de ce vendredi, une certaine variation des prix par rapport à ce qui est prévu peut se produire ». Les prix moyens actuels sont eux publiés par la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), qui les calcule à partir des tarifs communiqués par les stations-service, pondérés par les volumes vendus et les remises appliquées, notamment via les cartes flotte.

Le secteur étant libéralisé, les prix facturés au consommateur varient d’une station à l’autre selon la politique tarifaire de chaque enseigne.

Ces fluctuations s’inscrivent dans un contexte de forte instabilité liée au conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis, Israël et l’Iran sont impliqués dans des opérations militaires dans la région, et le blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transitent 20 % du pétrole et du gaz naturel mondiaux, provoque des variations importantes sur les marchés.

Face à cette volatilité, le gouvernement portugais s’est engagé à appliquer une réduction extraordinaire et temporaire de l’ISP, la taxe sur les produits pétroliers, chaque fois qu’une hausse de plus de 10 centimes est constatée. Un ajustement de cette remise, déjà intervenu ces dernières semaines, pourrait donc modifier les valeurs estimées pour lundi prochain.