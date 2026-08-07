Présidentielle 2027 : Emmanuel Macron met en garde contre les ingérences étrangères

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a prévenu que la France ne tolérerait « aucune tentative d’ingérence étrangère » dans l’élection présidentielle de 2027. Le chef de l’État entend garantir un scrutin organisé dans un cadre serein, alors que plusieurs responsables politiques ont récemment été visés par des campagnes de désinformation.

Cette déclaration intervient notamment après la diffusion d’un faux reportage visant Raphaël Glucksmann et sa compagne, Léa Salamé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sur cette opération attribuée au réseau prorusse Storm-1516. Édouard Philippe et Gabriel Attal ont également fait l’objet de fausses informations concernant leur état de santé.

Un dispositif renforcé avant le scrutin

Le gouvernement avait déjà alerté en juin sur des « menaces lourdes » susceptibles de peser sur l’élection présidentielle. Une commission indépendante a depuis été créée pour détecter les opérations étrangères, informer les candidats concernés et, si nécessaire, avertir publiquement les électeurs. Elle pourra également transmettre les faits à la justice.

Les autorités françaises surveillent particulièrement les manipulations diffusées sur les réseaux sociaux, les images truquées et les cyberattaques visant les partis politiques. Emmanuel Macron, qui ne pourra pas briguer un troisième mandat consécutif, affirme qu’il restera jusqu’au terme de sa présidence le garant du bon déroulement des opérations électorales.