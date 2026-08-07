Paname Art Café : des humoristes dénoncent un management fondé sur la peur et l’humiliation

Le Paname Art Café, considéré comme le plus important comedy club de France, est accusé de management toxique par plusieurs humoristes. Les témoignages se multiplient depuis la publication mercredi d’une vidéo de Sylvain Fergot, visionnée plus de trois millions de fois sur Instagram.

L’artiste affirme avoir été écarté de la programmation après avoir demandé à être rémunéré, une décision qui lui aurait fait perdre entre 500 et 1 000 euros par mois. Il évoque un système dans lequel les humoristes pourraient être sanctionnés pour une remarque, un refus d’assurer la régie ou même une interaction sur les réseaux sociaux avec une personne mal considérée par la direction.

Des artistes parfois déprogrammés sans avertissement

Deux humoristes interrogées anonymement par France Culture décrivent également un fonctionnement punitif. Selon l’une d’elles, certains artistes découvriraient devant leurs collègues que toutes leurs dates ont été annulées. Une autre affirme avoir joué gratuitement à plusieurs reprises, le paiement des artistes étant conditionné à la présence d’un nombre minimal de spectateurs.

Le Syndicat français des artistes-interprètes CGT réclame désormais des conséquences et rappelle que le droit du travail doit s’appliquer aux comedy clubs. Plusieurs artistes dénoncent un système profitant de la forte concurrence entre humoristes débutants. Contactée par France Culture, la direction du Paname Art Café n’a pas souhaité répondre à ces accusations.