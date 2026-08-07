Duralex : trois repreneurs se positionnent pour sauver la célèbre verrerie

Trois candidats ont déposé un dossier pour reprendre Duralex, actuellement placée en redressement judiciaire. La date limite, initialement fixée au 6 août, a toutefois été repoussée au 11 septembre afin de permettre la présentation d’éventuelles offres supplémentaires.

L’identité des trois candidats n’a pas été officiellement communiquée. L’entrepreneur Cédric Meston, cofondateur de l’entreprise de produits végétaux HappyVore et repreneur de Tupperware France en 2025, ferait partie des intéressés. Le groupe Carlesimo, spécialisé dans la fonderie, avait également annoncé son intention de présenter une offre.

Un cinquième redressement judiciaire en vingt ans

Le tribunal de commerce d’Orléans examinera les différents projets de reprise lors d’une audience programmée le 17 septembre. Les candidats devront notamment préciser leurs engagements concernant le maintien des 243 salariés employés sur le site de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret.

Fondée en 1945 et connue pour ses verres réputés incassables, Duralex avait été reprise par ses salariés sous la forme d’une société coopérative en 2024. L’entreprise a néanmoins été de nouveau placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026, pour la cinquième fois en un peu plus de vingt ans.