ÉCONOMIE

Chine : le commerce extérieur reste solide en juillet, porté par l’intelligence artificielle

Par

1 minute de lecture

Chine : le commerce extérieur reste solide en juillet, porté par l’intelligence artificielle
Chine : le commerce extérieur reste solide en juillet, porté par l’intelligence artificielle

Les exportations chinoises ont progressé de 23,9 % sur un an en juillet, confirmant la résistance du commerce extérieur malgré un léger ralentissement par rapport au mois de juin. Les importations ont également augmenté de 27,5 %, tandis que l’excédent commercial s’est établi à 112,5 milliards de dollars.

Cette performance repose largement sur la demande mondiale en équipements liés à l’intelligence artificielle. Les exportations chinoises de semi-conducteurs ont presque doublé en juillet et celles de produits de haute technologie ont progressé de plus de 40 % depuis le début de l’année. Les composants électroniques, les serveurs et les équipements destinés aux centres de données figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance.

Pékin diversifie ses débouchés

Les ventes chinoises vers l’Union européenne et l’Asie du Sud-Est ont fortement augmenté, permettant à Pékin de réduire sa dépendance au marché américain. Les exportations vers les États-Unis ont néanmoins progressé en juillet, malgré la persistance des tensions commerciales et des restrictions visant certaines technologies chinoises.

La solidité des exportations compense en partie la faiblesse de la consommation et de l’investissement en Chine. Elle expose toutefois l’économie aux nouvelles barrières douanières et aux critiques de ses partenaires concernant l’ampleur de ses excédents. Les secteurs traditionnels, comme les jouets et la céramique, connaissent parallèlement des résultats moins favorables.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une