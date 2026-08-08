Léon XIV rencontrera des victimes de VSS dans l’église lors de son voyage en France

Le Vatican a annoncé vendredi que le pape Léon XIV recevra en privé des victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église catholique, lors de son voyage apostolique en France du 25 au 28 septembre. Les victimes participeront elles-mêmes à la préparation de cette rencontre.

Le Saint-Siège n’a pas précisé, dans l’immédiat, quelles personnes seraient reçues ni à quel moment du séjour cette rencontre aurait lieu. « De plus amples détails seront communiqués ultérieurement, le cas échéant », indique le communiqué du Vatican publié vendredi 7 août.

Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’une démarche amorcée lors de la visite du pape en Espagne, début juin. Léon XIV avait alors promis des « efforts supplémentaires » et une « réponse plus efficace » face au « fléau » des violences sexuelles dans l’Église, après avoir rencontré des victimes sur place.

En France, l’ampleur du problème a été documentée par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, dont le rapport d’octobre 2021 estimait à 330 000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles au sein de l’institution depuis les années 1950.

Parmi les dossiers sensibles, l’affaire de l’établissement catholique de Bétharram, dans les Pyrénées-Atlantiques, à une quinzaine de kilomètres du sanctuaire de Lourdes. Le principal collectif de victimes, qui regroupe plus de 200 personnes ayant subi des violences physiques et sexuelles, avait demandé fin mai à être reçu par le pape lors de sa visite. Ce collectif avait écrit à la Conférence des évêques de France et au diocèse de Tarbes pour solliciter « un temps bref d’audience dans un esprit de prière, de bénédiction et de vérité », souhaitant remettre au souverain pontife des propositions en matière d’accompagnement des prêtres.

L’annonce de cette rencontre accompagne la publication du programme officiel du voyage, et l’ouverture lundi des inscriptions pour les différentes célébrations prévues à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz.

Le 25 septembre, premier jour du séjour, Léon XIV rencontrera le président Emmanuel Macron, se rendra au siège de l’Unesco, célèbrera les vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris, puis animera une veillée avec les jeunes au Stade de France, à Saint-Denis. Le lendemain, une messe est prévue place de la Concorde et sur les Champs-Élysées, où plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues.

Le dimanche 27 septembre, le pape célèbrera une messe en plein air à Lourdes. Le voyage s’achèvera le lundi en Moselle, à Metz, où est enterré Robert Schuman, l’un des pères fondateurs de la construction européenne, dont l’Église a entamé le procès canonique en vue de sa béatification. Un discours sur l’Europe au Centre des Congrès de Metz et une messe à la cathédrale de la ville sont au programme.