Ceuta : des images de la crise migratoire détournées par l’extrême droite européenne

L’afflux massif de dizaines de milliers de Marocains dans l’enclave espagnole de Ceuta, le 30 juillet, a donné lieu à une vague de désinformation orchestrée par des mouvances d’extrême droite sur le continent.

Des vidéos impressionnantes filmées lors de la crise migratoire à Ceuta ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, mais pas toujours dans leur contexte d’origine. Des acteurs de la droite radicale européenne s’en sont emparés pour accréditer deux récits distincts : celui d’un complot fomenté par les autorités marocaines, et celui d’une vague de violences commises par les migrants au sein même de l’enclave.

Ces détournements portent sur des images réelles, captées lors de l’arrivée de dizaines de milliers de Marocains le 30 juillet dernier. C’est précisément leur caractère spectaculaire qui les rend propices à la manipulation : sorties de leur contexte, elles peuvent accréditer des scénarios que les faits ne confirment pas.

La récupération de telles images par des mouvances radicales n’est pas un phénomène nouveau, mais l’ampleur de cet épisode migratoire lui a conféré une résonance particulière. Les contenus ainsi détournés ont alimenté des discours déjà structurés, trouvant un écho rapide dans des espaces numériques où la vérification des sources reste rare.