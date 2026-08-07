Royaume-Uni : la sécheresse des terres agricoles menace la sécurité alimentaire

Le Royaume-Uni fait face à une sécheresse exceptionnelle qui met en difficulté une grande partie de son agriculture. Plus de la moitié de l’Angleterre est officiellement touchée, après plusieurs vagues de chaleur et un mois de juillet marqué par une pluviométrie historiquement faible.

Les cultures de céréales, de pommes de terre et de légumes subissent une importante baisse de rendement. Certains agriculteurs ont récolté plus tôt que prévu afin de sauver une partie de leur production. Dans les élevages, le manque d’herbe oblige déjà à utiliser les réserves de fourrage normalement conservées pour l’hiver.

Le Royaume-Uni contraint d’importer davantage

La faiblesse des récoltes nationales pousse les distributeurs à augmenter leurs importations de légumes, notamment depuis l’Espagne et les Pays-Bas. Cette solution reste fragile, car plusieurs pays européens connaissent également des températures extrêmes et un manque important de précipitations.

Les agriculteurs britanniques demandent au gouvernement de soutenir la construction de réserves d’eau et le développement de cultures plus résistantes à la chaleur. Ils préviennent que la répétition des sécheresses pourrait entraîner une hausse durable des prix alimentaires et rendre le pays encore plus dépendant des importations.