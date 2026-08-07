Alstom décroche un projet ferroviaire historique au Portugal en 2026

Alstom a remporté en 2026 un contrat de 1,03 milliard d’euros auprès de Comboios de Portugal, l’entreprise publique chargée du transport ferroviaire de voyageurs. Le groupe français devra fournir 153 trains Adessia Stream destinés à moderniser les dessertes régionales et suburbaines du pays.

Cette commande constitue la plus importante acquisition de trains de l’histoire du Portugal. Un premier contrat portant sur 117 rames avait été signé en octobre 2025, avant d’être complété par une commande de 36 unités supplémentaires. Les premiers trains devraient entrer en circulation à partir de 2029.

Des trains adaptés aux besoins des voyageurs portugais

La future flotte comprendra 98 trains destinés aux réseaux de banlieue de Lisbonne, Porto et Cascais. Les 55 autres rames circuleront sur les lignes régionales. Chaque train sera composé de trois voitures et pourra transporter jusqu’à 450 passagers.

Les rames disposeront d’un accès sans marches et d’un plancher plat sur toute leur longueur. Elles proposeront également une connexion Wi-Fi ainsi que des espaces réservés aux fauteuils roulants et aux vélos. Des associations spécialisées dans l’accessibilité ont participé à leur conception afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs.

Une nouvelle usine ferroviaire au Portugal

Pour réaliser cette commande, Alstom construira une usine de plus de 20 000 mètres carrés à Matosinhos, dans la région de Porto. Ce nouveau site assurera une partie de la fabrication des trains en partenariat avec l’entreprise portugaise de travaux publics DST.

Près de 300 emplois directs doivent être créés dans les domaines de l’ingénierie, de la production et des métiers techniques. Quinze pour cent de ces postes seront réservés aux jeunes sans emploi, aux chômeurs de longue durée ainsi qu’aux personnes en situation de handicap ou confrontées à des problèmes de santé.

Un investissement industriel et environnemental

Les nouveaux trains ont été développés selon des principes d’écoconception prenant en compte l’ensemble de leur cycle de vie. Alstom annonce notamment un taux de recyclabilité supérieur à 95 %, ainsi que des systèmes numériques destinés à réduire la consommation d’énergie et à faciliter les opérations de maintenance.

Ce contrat renforce considérablement la présence d’Alstom au Portugal, où le constructeur est implanté depuis plus de trente ans. Deux trains sur trois circulant dans le pays ont déjà été fabriqués par le groupe ou utilisent certaines de ses technologies. Le projet doit désormais permettre au Portugal de renouveler son matériel vieillissant tout en développant une véritable capacité nationale de production ferroviaire.