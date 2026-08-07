Marc-Emmanuel, figure de TF1, dévasté : son restaurant ravagé par les flammes

Marc-Emmanuel Dufour, ancien visage emblématique de TF1 avec l’émission Tous ensemble, fait face à un violent coup du sort. Le Chalet de la Croix, restaurant situé sur les hauteurs de Monnetier-Mornex, en Haute-Savoie, a été ravagé par un incendie dans la soirée du mardi 4 août. Le feu a frappé ce bâtiment situé sur les pentes du Salève, route des 3 Lacs. Les pompiers ont été mobilisés vers 22h30. La toiture et le premier étage de l’établissement, d’une superficie d’environ 200m², ont été particulièrement touchés. Le bâtiment a été dévasté en moins de deux heures. La foudre est considérée comme la cause probable du sinistre.

« Je n’ai plus rien, tout est parti en fumée »

Face aux ruines de l’établissement dans lequel il avait investi une grande partie de son énergie et de ses économies, Marc-Emmanuel Dufour ne cache pas son effondrement. « Je n’ai plus rien, tout est parti en fumée », confie l’ancien animateur. Il décrit également son état après la catastrophe : « J’ai une douleur à la tête pas possible. De toute façon, je n’arriverai jamais à recréer tout ce que j’ai mis dans ce projet. C’est tellement puissant. Ces 5 ans où j’ai tout donné. »

Pendant ces cinq années, Marc-Emmanuel Dufour s’était personnellement investi dans la rénovation du Chalet de la Croix. Le chantier touchait précisément à sa fin et un restaurateur avait déjà été choisi pour reprendre l’exploitation de l’établissement. La réouverture était prévue pour l’année prochaine.

Un restaurant historique du Salève

Le Chalet de la Croix n’était pas une adresse ordinaire de la région. Son histoire remonte à 1889 et l’établissement faisait depuis longtemps partie du paysage du Salève. Installé sur les hauteurs de Monnetier-Mornex, il bénéficiait notamment d’une vue spectaculaire sur Genève, le Léman et le Petit Salève. Le restaurant était fermé depuis 2019, année de la mort de Christiane Morel, qui en assurait la gestion depuis 1982. Sa sœur, Mireille Duvernay, avait ensuite repris le patrimoine familial et refusé plusieurs propositions de rachat afin de préserver l’identité du lieu. Marc-Emmanuel Dufour connaissait lui-même Christiane Morel. Ancien client du restaurant, il lui rendait visite lorsqu’elle était en Ehpad puis à l’hôpital. Après son décès, il s’était rapproché de Mireille Duvernay et avait décidé de participer au sauvetage du Chalet de la Croix.

Marc-Emmanuel Dufour avait investi toutes ses économies

L’ancien animateur avait ensuite acquis des parts liées aux murs et à l’activité du restaurant avant de consacrer cinq années à sa rénovation. Son ambition était de conserver la vocation historique du Chalet de la Croix et d’éviter que le bâtiment ne devienne une simple résidence privée.

« Je voulais que le restaurant survive à sa propriétaire », explique-t-il. Il affirme avoir mobilisé de nombreux entrepreneurs locaux et recherché lui-même certains matériaux nécessaires à la restauration du bâtiment. Le coût du projet représente plusieurs centaines de milliers d’euros. Marc-Emmanuel Dufour assure y avoir placé toutes ses économies. Le sinistre frappe donc au pire moment : après cinq années de travaux, le projet arrivait enfin à son terme.

« La foudre nous a mis un genou à terre mais on va se relever »

Malgré l’ampleur des dégâts, Marc-Emmanuel Dufour ne veut pas abandonner le Chalet de la Croix. Une bonne nouvelle subsiste au milieu du désastre : les fondations du bâtiment n’auraient pas été endommagées. L’ancien animateur annonce désormais son intention de lancer une cagnotte afin de financer une nouvelle reconstruction. « Donc oui, à l’aide », reconnaît-il. Il remercie également les habitants et la mairie de Monnetier-Mornex pour les nombreux messages reçus depuis l’incendie. « La foudre nous a mis un genou à terre mais on va se relever », assure-t-il.

Après Tous ensemble, l’ancien animateur refuse d’abandonner

Marc-Emmanuel Dufour avait été l’un des visages populaires de TF1 entre 2009 et 2015 grâce à Tous ensemble. L’émission mobilisait artisans et bénévoles afin de rénover en urgence les logements de familles en difficulté et pouvait réunir près de 3 millions de téléspectateurs. Cette fois, c’est celui qui organisait ces chantiers solidaires qui se retrouve confronté à la destruction d’un bâtiment qu’il tentait lui-même de sauver. Mais Marc-Emmanuel Dufour et Mireille Duvernay affichent déjà leur détermination à reconstruire. Pour l’ancien animateur, l’objectif ne change pas malgré l’incendie : « Ce restaurant revivra en hommage à Christiane. »