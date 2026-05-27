Les journalistes météo dénoncent des insultes climatosceptiques

Face à la vague de chaleur, plusieurs journalistes de BFMTV ont été pris pour cible par des internautes climatosceptiques, suscitant leur réaction publique.

Plusieurs journalistes de BFMTV ont dénoncé une vague d’insultes et de messages hostiles sur les réseaux sociaux, à la suite de leur couverture de l’épisode de chaleur actuellement observé en France. Les reporters météo et envoyés spéciaux de la chaîne d’information en continu ont été directement visés par des internautes contestant la réalité du changement climatique. Les attaques se sont multipliées sur X et d’autres plateformes, certains utilisateurs qualifiant les journalistes de relais d’une prétendue propagande climatique.

Une mobilisation des reporters face aux attaques

Les professionnels de l’information ont réagi publiquement face à ces agressions verbales, dénonçant un climat de défiance alimenté par des thèses climatosceptiques. La chaîne d’information n’a pas communiqué officiellement sur ces incidents, mais plusieurs de ses reporters ont individuellement exprimé leur exaspération face à la multiplication de ces attaques personnelles. L’affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du traitement médiatique des questions environnementales, opposant journalistes et franges du public contestant les discours scientifiques établis.

Un phénomène croissant dans les rédactions

Cet épisode s’inscrit dans une tendance plus large de remise en cause du travail journalistique sur les sujets climatiques. Les rédactions françaises font face à une polarisation accrue des débats en ligne, particulièrement lorsqu’elles relaient les alertes météorologiques ou rappellent le consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Les journalistes spécialisés dans ces domaines deviennent régulièrement la cible de campagnes de dénigrement orchestrées par des groupes climatosceptiques actifs sur internet.