Le secteur du recyclage textile débordé par l’explosion des vêtements usagés

Face à l’accumulation massive de vêtements jetés chaque année en France, l’éco-organisme Refashion appelle désormais les consommateurs à déposer tous leurs textiles usagés dans les bornes de collecte, même les plus abîmés. Une campagne de sensibilisation a été lancée mardi pour tenter de détourner des poubelles des millions de tonnes de vêtements destinés à l’incinération ou à l’enfouissement.

Mandaté par l’État pour organiser la filière textile, Refashion affirme vouloir mieux valoriser ces déchets, soit par le recyclage industriel, soit par leur transformation en combustibles destinés à certaines installations. L’organisme estime qu’environ 10 kilos de textiles par habitant finissent encore chaque année dans les ordures ménagères classiques.

Les acteurs du réemploi dénoncent un système saturé

Sur le terrain, plusieurs structures comme Emmaüs alertent pourtant sur une situation devenue difficilement gérable. Elles dénoncent l’explosion des volumes collectés mais aussi la dégradation de la qualité des vêtements récupérés, de plus en plus issus de la fast fashion et souvent impossibles à revendre.

Les associations expliquent également que les plateformes de seconde main captent désormais les vêtements en bon état, privant les réseaux solidaires des produits qui assuraient leur équilibre économique. L’an dernier, le réseau Le Relais avait déjà marqué les esprits en déversant des tonnes de vêtements devant plusieurs enseignes pour dénoncer la saturation de la filière.

Refashion assure de son côté que son dispositif de reprise des textiles inutilisables est désormais pleinement opérationnel après les tensions rencontrées en 2025. Mais plusieurs associations craignent que la filière ne privilégie progressivement l’incinération sous forme de combustible plutôt que le réemploi, considéré comme prioritaire sur le plan environnemental.