Les États-Unis prévoient un centre de quarantaine au Kenya face à l’épidémie d’Ebola

L’administration du président Donald Trump envisage de déployer des responsables américains de la santé publique au Kenya afin de mettre en place un centre de quarantaine destiné aux citoyens américains exposés au virus Ebola, selon un article du Wall Street Journal relayé par Reuters.

Le dispositif, qui attendait encore mardi l’approbation du gouvernement kényan, servirait à accueillir des Américains considérés comme à haut risque d’infection en Afrique de l’Est, ainsi que des personnes déjà testées positives au virus.

Selon le quotidien américain, des membres du Corps des officiers de santé publique des États-Unis — une branche en uniforme dépendant du département américain de la Santé — ont déjà reçu des avis de déploiement.

Cette initiative intervient alors que les autorités sanitaires internationales tentent de contenir une flambée de la souche rare Bundibugyo du virus Ebola en République démocratique du Congo et en Ouganda.

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié cette épidémie d’« urgence de santé publique de portée internationale ». La souche Bundibugyo représente la troisième plus importante épidémie de ce type jamais enregistrée.

Quelques heures plus tôt, le Canada et les Bahamas avaient annoncé des restrictions temporaires d’entrée visant notamment les voyageurs en provenance de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud afin de limiter les risques de propagation du virus.