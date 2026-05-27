L’Afrique du Sud veut relancer sa stratégie sur l’IA après le retrait d’un premier projet controversé

L’Afrique du Sud espère adopter une version révisée de sa politique nationale sur l’intelligence artificielle d’ici janvier 2027, après le retrait d’un premier document officiel entaché par des références fictives et des problèmes de crédibilité.

Le ministre sud-africain concerné a nommé un comité chargé de revoir entièrement le projet de politique sur l’IA, selon Reuters. La nouvelle version devrait être soumise au gouvernement d’ici novembre prochain.

Le retrait du document initial a provoqué un embarras politique après la découverte de références inexistantes dans le texte. Deux responsables ont été suspendus dans le cadre de cette affaire.

Les autorités ont reconnu que les mécanismes internes de contrôle n’avaient pas permis de détecter ces erreurs avant que le document ne soit révélé aux médias.

Le gouvernement affirme désormais vouloir rétablir la confiance autour de cette future stratégie, alors que de nombreux pays accélèrent le développement de réglementations et de politiques liées à l’intelligence artificielle.

Cette révision intervient dans un contexte mondial de concurrence accrue autour de l’IA, avec des débats croissants sur la gouvernance, la transparence et l’utilisation responsable de ces technologies.