Une ONG chrétienne prépare un centre Ebola de 50 lits dans l’est du Congo

L’organisation humanitaire chrétienne Samaritan’s Purse prévoit d’ouvrir dans les prochains jours une unité de traitement Ebola de 50 lits dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au cœur de l’épidémie actuelle.

Son président, Franklin Graham, a déclaré à Reuters que le centre devrait être opérationnel d’ici une semaine dans la province de l’Ituri, où les autorités sanitaires tentent de contenir une flambée de la souche rare Bundibugyo du virus Ebola.

L’Organisation mondiale de la santé a classé cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Aucun vaccin ni traitement homologué n’existe actuellement contre cette souche spécifique.

Les équipes médicales sont confrontées à des conditions particulièrement difficiles, notamment des pénuries de matériel et des attaques contre les infrastructures de santé. La semaine dernière, des manifestants ont incendié des tentes accueillant des patients dans la région de Rwamparaek.

Selon Franklin Graham, le nouveau centre sera installé à Bunia, capitale de l’Ituri, où les conditions de sécurité sont jugées meilleures. L’ONG prévoit également de travailler avec des églises locales afin de sensibiliser les populations et renforcer la confiance des communautés envers les équipes médicales.

Le matériel destiné au site — générateurs, climatiseurs et équipements médicaux — devait arriver mercredi dans la région. Graham a comparé l’opération à « la construction d’une petite ville », en raison de l’ampleur logistique nécessaire pour faire fonctionner un centre Ebola.