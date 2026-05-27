Le maire d’Arras saisit la justice après des moqueries visant une élue porteuse de trisomique

Le maire d’Arras, Frédéric Leturque, a annoncé avoir porté plainte après la diffusion sur internet d’une vidéo dans laquelle un influenceur se moque ouvertement d’Éléonore Laloux, conseillère municipale porteuse de trisomie 21. L’élue a également engagé une procédure judiciaire distincte après ces propos jugés discriminatoires et humiliants.

Dans cette vidéo diffusée en direct sur YouTube début avril, dont plusieurs extraits circulent encore en ligne, l’influenceur multiplie les insultes et les commentaires dégradants sur le handicap de la conseillère municipale. La mairie d’Arras dénonce des attaques “inacceptables” participant à une banalisation de la haine et des discriminations sur les réseaux sociaux.

Une vague d’indignation politique

Frédéric Leturque a indiqué vouloir saisir rapidement l’Arcom afin de “faire cesser ces dérives intolérables”. Il a également adressé un courrier à Emmanuel Macron pour demander une condamnation publique des propos visant l’élue.

Depuis la diffusion de la vidéo, plusieurs responsables politiques ont exprimé leur soutien à Éléonore Laloux. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a dénoncé une “lâcheté” consistant à tourner le handicap en dérision pour générer de l’audience. La ministre chargée des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, a également condamné des discours “haineux” incompatibles avec les principes d’égalité et de dignité.