La Corée du Nord affirme avoir testé des missiles guidés par intelligence artificielle

La Corée du Nord a procédé à des essais de missiles balistiques tactiques, de roquettes d’artillerie et de missiles de croisière de précision guidés par intelligence artificielle, selon l’agence officielle KCNA.

Les essais ont été supervisés par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui a affirmé que ces systèmes avaient été modernisés pour répondre « aux conditions de la guerre moderne ».

D’après KCNA, les tests visaient notamment à évaluer la précision de missiles de croisière tactiques guidés par IA, ainsi que la fiabilité de systèmes d’artillerie à longue portée et de missiles balistiques dotés d’« ogives de mission spéciale ».

Pyongyang poursuit depuis plusieurs années le développement de son arsenal conventionnel et nucléaire, avec l’objectif affiché de déployer des armes avancées près de la frontière avec la Corée du Sud.

Selon des experts cités par Reuters, l’intégration de technologies d’intelligence artificielle dans les systèmes de ciblage de missiles représenterait une évolution potentiellement nouvelle pour la Corée du Nord, même si les capacités réelles de ces systèmes restent difficiles à vérifier.

Ces essais interviennent également alors que Pyongyang est accusé d’avoir fourni des missiles et des pièces d’artillerie à la Russie pour la guerre en Ukraine.