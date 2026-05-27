Claude Guéant règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy au procès en appel

L’ancien secrétaire général de l’Élysée Claude Guéant continue de défendre sa position dans le procès en appel qui le vise aux côtés de Nicolas Sarkozy. Par la voix de son avocat, Philippe Bouchez El Ghozi, l’ex-bras droit de l’ancien chef de l’État affirme avoir uniquement appliqué les consignes données par le président de la République durant leur collaboration au sommet de l’État.

L’avocat de Claude Guéant est revenu sur les déclarations de Nicolas Sarkozy lors de son interrogatoire, au cours duquel l’ancien président a mis en cause la probité de son ancien collaborateur. Une attitude vivement critiquée par la défense de l’ex-ministre de l’Intérieur, absent lors de cette séquence du procès.

La défense de Guéant contre-attaque

“Le numéro 2 ne fait que strictement ce que lui dit le numéro 1”, a insisté Philippe Bouchez El Ghozi, estimant que Claude Guéant avait toujours rappelé que les décisions contestées relevaient de directives venues directement de Nicolas Sarkozy. Cette ligne de défense souligne les tensions apparues entre les deux anciens proches dans cette procédure judiciaire.

Un climat particulièrement tendu de ce procès en appel, où plusieurs protagonistes cherchent à rejeter les responsabilités. L’affaire continue d’alimenter les débats autour du fonctionnement du pouvoir sous la présidence Sarkozy et du rôle joué par ses plus proches collaborateurs.