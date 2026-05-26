Le Sénat se penche sur le contrôle des animateurs après plusieurs affaires de violences sexuelles

Afin de prévenir les violences sexuelles dans les écoles et les structures périscolaires, le Sénat examinera demain une proposition de loi visant à renforcer les contrôles des personnels encadrant des mineurs. Le texte, porté par le sénateur centriste Hervé Maurey, intervient dans un contexte marqué par plusieurs affaires impliquant des animateurs soupçonnés d’agressions sexuelles sur des enfants, notamment à Paris.

La proposition prévoit que les recrutements dans les secteurs éducatifs, sportifs ou périscolaires puissent être précédés d’enquêtes administratives permettant de consulter le bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats. L’objectif affiché est de vérifier qu’aucun comportement ou antécédent n’est incompatible avec des fonctions au contact de mineurs. Le texte prévoit également la généralisation des attestations d’honorabilité certifiant l’absence de condamnation ou d’inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Un débat autour de l’accès aux fichiers judiciaires

Le projet relance aussi le débat sur l’accès au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), actuellement réservé aux services de police et de justice. Le collectif SOS Périscolaire soutient un renforcement des contrôles mais alerte sur les enjeux liés à la protection des données personnelles et à l’accès à des informations sensibles concernant les candidats.

Hervé Maurey défend pour sa part un accès limité aux seules informations concernant d’éventuelles violences, atteintes à l’intégrité physique ou infractions commises contre des mineurs. Selon l’élu, les employeurs publics ou privés devraient simplement pouvoir être informés de l’existence ou non de mises en cause pour certains faits graves, sans accéder au détail complet des fichiers judiciaires.

Des tensions persistantes dans les écoles parisiennes

L’examen de cette proposition de loi intervient alors que les questions de protection de l’enfance occupent une place croissante dans le débat public. Depuis le début de l’année 2026, la mairie de Paris a suspendu 78 agents municipaux travaillant dans les écoles, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles, selon un bilan présenté par Emmanuel Grégoire.

Parallèlement, une convention citoyenne consacrée à la protection et aux temps de l’enfant a été lancée dans la capitale avec la participation de dizaines de parents d’élèves. Plusieurs syndicats d’animateurs périscolaires ont également organisé récemment des mouvements de grève afin d’alerter sur les difficultés du secteur et le manque de moyens consacrés à la prévention et au contrôle des recrutements.