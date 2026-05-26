— Roland-Garros : à 17 ans, Moïse Kouamé fait tomber Marin Cilic et signe un énorme exploit

Moïse Kouamé a frappé un grand coup dès son entrée en lice à Roland-Garros. Invité par les organisateurs, le Français de 17 ans a éliminé Marin Cilic au premier tour, ce mardi, sur le court Simonne-Mathieu. Le score est net : 7-6(4), 6-2, 6-1, en 2h38 de jeu. Cette victoire marque la première apparition de Kouamé dans le tableau principal de Roland-Garros. Classé 318e mondial avant le tournoi, le jeune Français a dominé un adversaire bien plus expérimenté, âgé de 37 ans et ancien vainqueur en Grand Chelem.

Un premier set décisif, puis une démonstration

Le match a d’abord basculé dans un premier set très disputé. Kouamé a remporté la manche inaugurale au tie-break, 7 points à 4, après 74 minutes de combat. Une fois ce premier acte en poche, le Français a pris nettement l’ascendant, ne laissant plus que trois jeux à Cilic dans les deux manches suivantes. Porté par le public du Simonne-Mathieu, Kouamé a affiché une grande maîtrise émotionnelle malgré l’enjeu. L’organisation du tournoi souligne qu’il n’a pas tremblé après ce premier set accroché, avant de creuser l’écart face à son adversaire.

Un exploit historique à Roland-Garros

La performance dépasse le simple cadre d’une victoire au premier tour. Selon Roland-Garros, Moïse Kouamé devient le plus jeune joueur de l’ère Open à battre un champion de Grand Chelem dans le tournoi parisien. Il est aussi le plus jeune joueur masculin à atteindre le deuxième tour à Paris depuis 1991. Cette victoire fait de lui le plus jeune joueur de l’ère Open à battre un vainqueur de Grand Chelem à Roland-Garros, devant une marque jusque-là associée à Michael Chang.