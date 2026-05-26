La justice sanctionne Philip Morris pour promotion illégale de produits liés au tabac

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné Philip Morris France ainsi que le président de ses activités françaises, Xavier Puech, pour des pratiques de publicité jugées contraires à la législation sur le tabac et le vapotage. Le cigarettier devra verser une amende de 500 000 euros, contre 50 000 euros pour son dirigeant.

L’affaire portait sur plusieurs contenus publiés en ligne au printemps 2025 autour du dispositif de tabac chauffé IQOS et de produits de cigarette électronique commercialisés par le groupe. Selon la justice, ces communications valorisaient indirectement des produits du tabac en mettant notamment en avant une supposée réduction des risques liés à leur consommation.

Des contenus accusés de banaliser le vapotage

Les juges ont également reproché à l’entreprise d’avoir promu des saveurs sucrées et fruitées pour ses cigarettes électroniques, considérant que ces messages participaient à banaliser le vapotage auprès d’un public large, notamment les plus jeunes. L’association Demain sera Non-Fumeur, à l’origine des poursuites, a aussi obtenu des dommages et intérêts.

Dans sa décision, le tribunal estime que Xavier Puech a validé la stratégie de communication du groupe et porte donc une responsabilité personnelle dans les infractions retenues. Cette condamnation intervient alors que les autorités sanitaires multiplient les mises en garde contre l’essor du vapotage et des produits dérivés du tabac auprès des jeunes consommateurs.