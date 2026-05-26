Le triphala, un remède ayurvédique porté par la vague des cures « détox »

Longtemps cantonné à la médecine ayurvédique indienne, le triphala connaît depuis plusieurs années un regain de popularité en Europe dans l’univers des compléments alimentaires naturels et des cures dites « détox ». Ce mélange de trois fruits séchés (amalaki, bibhitaki et haritaki) est présenté comme un soutien du système digestif et intestinal grâce à ses propriétés laxatives, antioxydantes et anti-inflammatoires.

Selon la Dre Laure Martinat, médecin spécialisée en micronutrition et phytothérapie, l’amalaki est particulièrement riche en vitamine C et en polyphénols, tandis que le bibhitaki agit sur le transit et l’équilibre digestif. Le haritaki est quant à lui réputé pour ses effets sur le foie et l’intestin. Le triphala est notamment utilisé pour améliorer le transit intestinal, enrichir le microbiote et favoriser une sensation de satiété grâce à sa forte teneur en fibres.

Une efficacité limitée face aux promesses marketing de la « détox »

L’article rappelle toutefois que le concept de « détoxification » reste controversé dans la médecine conventionnelle. Les spécialistes soulignent que le foie, les reins et l’intestin assurent naturellement l’élimination des toxines dans l’organisme. Certaines plantes peuvent soutenir ces fonctions, mais elles ne remplacent ni une alimentation équilibrée ni une bonne hygiène de vie.

La Dre Martinat met également en garde contre les excès et les effets secondaires potentiels du triphala. En raison de ses molécules irritantes pour l’intestin, le produit est déconseillé aux personnes souffrant de maladies intestinales inflammatoires, aux femmes enceintes ou allaitantes ainsi qu’aux patients sous anticoagulants ou certains traitements cardiovasculaires. Une consommation excessive peut provoquer diarrhées, douleurs abdominales ou déshydratation.

Des cures courtes recommandées par les spécialistes

Le triphala est généralement consommé sous forme de poudre diluée dans de l’eau chaude ou sous forme de gélules. Les experts recommandent de commencer avec de faibles doses afin d’évaluer la tolérance digestive avant une éventuelle augmentation progressive.

Compte tenu de ses effets laxatifs et irritants potentiels, les spécialistes déconseillent de prolonger une cure au-delà de deux semaines. Le succès du triphala illustre plus largement l’essor du marché des produits naturels liés au bien-être digestif et aux promesses de « nettoyage » de l’organisme, un secteur en forte croissance porté par les réseaux sociaux et les nouvelles habitudes de consommation santé.