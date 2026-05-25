Plus de 900 cas suspects d’Ebola recensés en RDC, selon l’OMS

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dimanche que plus de 900 cas suspects d’Ebola, dont 101 confirmés, avaient été identifiés en République démocratique du Congo, suscitant une vive inquiétude face à la progression de l’épidémie.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indiqué que les autorités sanitaires poursuivaient les efforts de surveillance et de réponse afin de contenir la propagation du virus dans plusieurs zones du pays.

Cette nouvelle flambée intervient alors que la RDC est régulièrement confrontée à des épidémies d’Ebola en raison de la fragilité de son système de santé et des difficultés d’accès dans certaines régions touchées par les conflits armés.

L’OMS et ses partenaires internationaux travaillent avec les autorités congolaises pour accélérer le dépistage, l’isolement des cas et la vaccination des personnes à risque afin d’éviter une aggravation de la crise sanitaire.

Les responsables sanitaires n’ont pas encore précisé le nombre exact de décès liés à cette épidémie ni les provinces les plus fortement affectées.