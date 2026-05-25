Toshifumi Suzuki, pionnier des supérettes japonaises et fondateur de Seven-Eleven Japan, est mort à 93 ans

Toshifumi Suzuki, considéré comme le père de l’industrie des supérettes au Japon et fondateur de Seven-Eleven Japan, est décédé le 18 mai d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 93 ans, a annoncé lundi Seven & i Holdings.

Né en 1932 dans la préfecture de Nagano, Suzuki avait rejoint le distributeur Ito-Yokado en 1963 après un passage chez un grossiste en livres. À une époque où le concept de supérette suscitait le scepticisme au Japon, il avait conclu un partenariat avec l’américain Southland Corp afin de lancer Seven-Eleven Japan en 1973. Le premier magasin avait ouvert à Tokyo l’année suivante.

Sous sa direction, l’entreprise a révolutionné le commerce de détail japonais grâce à une gestion innovante des stocks basée sur l’analyse des données et sur une rotation rapide des produits. Il a notamment développé l’offre de plats préparés, devenue l’un des symboles des « konbini » japonais.

Suzuki a également joué un rôle clé dans le sauvetage de Southland au début des années 1990, après la faillite de la maison mère américaine de 7-Eleven, lourdement endettée.

En 2005, il avait fondé Seven & i Holdings et supervisé l’expansion du groupe en un géant de la distribution. Passionné de lecture et figure influente du commerce japonais, il avait quitté ses fonctions de président en 2016 à la suite de désaccords avec la direction, tout en restant une personnalité respectée du secteur.

Son héritage est largement associé à la transformation des supérettes en un élément incontournable de la vie quotidienne au Japon.