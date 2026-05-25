Le dollar chute après des signes d’apaisement autour du détroit d’Ormuz

Le dollar américain a reculé lundi en début de séance asiatique, les marchés étant rassurés par les signes d’un possible accord entre les États-Unis et l’Iran susceptible de conduire à la réouverture du détroit d’Ormuz, une voie maritime essentielle pour le commerce mondial du pétrole.

Cette perspective a entraîné une baisse des prix du pétrole, repassés sous la barre des 100 dollars le baril, et a stimulé l’appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués.

Face au yen japonais, le dollar a perdu 0,2 % à 158,87 yens. L’euro progressait de 0,3 % à 1,1642 dollar, tandis que la livre sterling gagnait 0,4 % à 1,3485 dollar.

Les marchés restent toutefois prudents après que l’administration du président américain Donald Trump a minimisé les chances d’un accord rapide avec l’Iran malgré des discussions qualifiées récemment d’« encourageantes ».

Les investisseurs surveillent de près l’évolution des négociations, le détroit d’Ormuz étant un point stratégique par lequel transite une part importante des exportations mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient avaient fortement soutenu le dollar ces derniers mois, les investisseurs privilégiant les actifs considérés comme des valeurs refuges.