Les États-Unis mènent un exercice militaire spectaculaire au-dessus de Caracas

L’armée américaine a conduit samedi un exercice militaire au-dessus de Caracas, une première depuis l’opération menée en janvier par les forces américaines ayant abouti à la capture de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores.

Selon les autorités vénézuéliennes, l’intervention de janvier avait fait au moins 100 morts. Le nouvel exercice militaire, officiellement présenté comme une simulation d’évacuation en cas d’urgence médicale ou de catastrophe, a ravivé les tensions et les inquiétudes dans la capitale.

L’opération a impliqué deux appareils MV-22B Osprey du Corps des Marines américain, qui ont atterri près de l’ambassade des États-Unis, tandis que des navires américains pénétraient dans les eaux vénézuéliennes des Caraïbes.

L’ambassade américaine a affirmé dans un communiqué qu’elle restait engagée dans la mise en œuvre du plan en trois phases du président Donald Trump, notamment pour assurer la « stabilisation du Venezuela ». Le général Francis Donovan, chef du Commandement Sud des États-Unis, s’est rendu sur place et a rencontré des représentants du gouvernement intérimaire.

Le gouvernement vénézuélien dirigé par Delcy Rodríguez a autorisé l’exercice, selon les autorités américaines et vénézuéliennes. Cette administration soutenue par Washington a récemment adopté plusieurs mesures ouvrant les secteurs pétrolier et minier du pays aux entreprises américaines.

Dans les rues de Caracas, la présence d’aéronefs militaires américains a suscité un mélange d’inquiétude et de stupeur parmi les habitants. « Voir un pays étranger survoler notre ville, surtout les États-Unis, nous plonge dans l’incertitude », a confié une habitante interrogée par Reuters.

Pendant ce temps, l’opposante vénézuélienne María Corina Machado, réfugiée à l’étranger depuis plusieurs mois, a promis lors d’un rassemblement à Panama City de poursuivre la mobilisation contre les autorités actuelles, affirmant que son retour au Venezuela approchait.