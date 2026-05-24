Le président américain Donald Trump est critiqué pour l’attention qu’il consacre à son projet de salle de bal à la Maison-Blanche, alors que de nombreux Américains continuent de faire face à une forte pression économique liée à la hausse des prix de l’énergie et du coût de la vie.

Selon une enquête de Reuters, Donald Trump a évoqué à une quarantaine de reprises cette année le chantier de cette future salle de réception présidentielle. Le projet, qui doit devenir l’un des symboles de son second mandat, est présenté par ses détracteurs comme une initiative coûteuse et déconnectée des préoccupations quotidiennes de la population.

Lors d’une récente intervention devant le chantier en cours à Washington, Trump a demandé aux Américains de faire preuve de patience face à l’augmentation des prix de l’essence. Le président a défendu ses choix politiques et économiques tout en mettant en avant ce projet architectural destiné, selon lui, à moderniser et embellir la Maison-Blanche.

En privé comme en public, plusieurs alliés républicains s’inquiètent toutefois de voir le président concentrer son discours sur des projets symboliques plutôt que sur les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les ménages américains. Certains responsables du parti estiment que cette stratégie pourrait devenir un handicap politique à l’approche des élections de mi-mandat.

Le chantier de la salle de bal s’inscrit dans une série de projets que Donald Trump considère comme faisant partie de son héritage présidentiel. Le président souhaite laisser une empreinte durable sur la Maison-Blanche et sur les institutions fédérales, à l’image des transformations immobilières qui ont marqué sa carrière avant son entrée en politique.

Les critiques dénoncent également le coût potentiel du projet à un moment où l’inflation continue d’affecter le pouvoir d’achat des Américains. Plusieurs élus démocrates accusent Trump de privilégier des projets de prestige alors que de nombreuses familles peinent à faire face aux dépenses du quotidien.

Malgré ces critiques, Donald Trump continue de défendre sa politique économique et affirme que son administration permettra à terme une baisse des coûts énergétiques et une reprise plus forte de l’économie américaine.