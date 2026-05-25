Des détenus vénézuéliens protestent sur le toit d’une prison contre des tirs et des mauvais traitements

Des détenus de la prison de Barinas, dans l’ouest du Venezuela, ont manifesté dimanche sur le toit du centre pénitentiaire pour dénoncer des violences commises par les gardiens et réclamer la destitution du directeur de l’établissement.

Les prisonniers ont incendié des matelas et affirmé que des gardiens avaient ouvert le feu sur des détenus non armés lors d’une manifestation pacifique. Dans une vidéo relayée par l’Observatoire vénézuélien des prisons, une ONG locale, un détenu blessé par balle à la poitrine apparaît en demandant justice.

Selon les manifestants, les autorités pénitentiaires leur auraient confisqué leurs vêtements, interdit les visites familiales et exercé des pressions pour les contraindre à vendre de la drogue à l’intérieur de la prison.

À l’extérieur de l’établissement, des proches des détenus se sont opposés à des membres de la Garde nationale vénézuélienne équipés de matériel antiémeute alors qu’ils tentaient d’accéder à la prison. Des familles ont déclaré avoir entendu des cris et des explosions après l’entrée des forces de sécurité.

Les autorités vénézuéliennes n’ont pas immédiatement répondu aux accusations formulées par les détenus et les organisations de défense des droits humains.

L’Observatoire vénézuélien des prisons a indiqué qu’il poursuivait la collecte d’informations sur les incidents afin de les transmettre à des organismes internationaux de défense des droits humains.