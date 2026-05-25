L’extrême droite progresse aux élections législatives à Chypre

L’extrême droite et plusieurs nouveaux mouvements politiques ont enregistré d’importants gains lors des élections législatives organisées dimanche à Chypre, selon les résultats officiels, dans un scrutin qui pourrait redessiner le paysage politique du pays avant la présidentielle de 2028.

Le parti d’extrême droite ELAM, considéré comme proche de l’ancien mouvement grec Aube dorée, a obtenu environ 11 % des voix, contre 6,8 % lors des précédentes législatives en 2021. Cette progression lui permet de devenir la troisième force politique du Parlement chypriote.

Les deux principaux partis traditionnels conservent néanmoins la tête : le parti de droite DISY a recueilli 27,2 % des suffrages, tandis que le parti communiste AKEL a obtenu 23,8 %.

Le scrutin marque également une percée de nouveaux mouvements anticorruption et de personnalités issues des réseaux sociaux. Le nouveau parti ALMA fera notamment son entrée au Parlement avec un programme centré sur la lutte contre la corruption et le renouvellement de la classe politique.

Les formations centristes soutenant le président Nikos Christodoulides ont en revanche subi un net revers. Les partis Diko, Dipa et EDEK ont perdu du terrain, tandis qu’EDEK et Dipa n’ont même pas atteint le seuil nécessaire pour entrer au Parlement.

Même si le système politique chypriote accorde l’essentiel du pouvoir exécutif au président, ces résultats pourraient compliquer la tâche de Christodoulides, élu comme indépendant en 2023, et l’obliger à rechercher de nouvelles alliances en vue de l’élection présidentielle de 2028.

Plus d’un demi-million d’électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner les 56 députés du Parlement chypriote.