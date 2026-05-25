Deux morts sur les plages girondines après des accidents liés aux baïnes

eux personnes sont mortes dimanche sur le littoral de Gironde après avoir été emportées par des courants de baïnes, alors que les plages de la façade atlantique étaient très fréquentées en raison des fortes chaleurs. Les drames se sont produits à Lacanau et à Lège-Cap-Ferret. Selon les autorités, l’une des victimes est une touriste allemande âgée de 56 ans, tandis que la seconde est un homme d’une soixantaine d’années.

Une série d’interventions qui inquiète les autorités

Depuis vendredi, les secours sont intervenus à de nombreuses reprises sur le littoral girondin pour des personnes piégées par ces puissants courants marins. La préfecture évoque 31 interventions en seulement deux jours. Face à cette situation, les autorités appellent à une vigilance renforcée sur les plages de l’Atlantique, où les baïnes peuvent entraîner rapidement les nageurs vers le large. Plusieurs départements du Sud-Ouest avaient déjà diffusé des alertes ces derniers jours en raison du risque élevé lié à ces phénomènes naturels.