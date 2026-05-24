Une femme retrouvée morte dans les sanitaires des urgences à Nancy

Une femme de 69 ans a été retrouvée morte dans les toilettes des urgences de l’hôpital central de Nancy dans la nuit de vendredi à samedi. La victime avait été admise quelques heures plus tôt au sein du CHRU après son transport par ambulance privée.

Selon le parquet de Nancy, la patiente avait été prise en charge à son arrivée par les équipes médicales et installée en salle d’attente après un premier examen jugé rassurant. Son état n’avait alors pas suscité d’inquiétude particulière auprès du personnel hospitalier.

Une enquête ouverte pour déterminer les causes du décès

Les soignants ont commencé à s’inquiéter après plusieurs appels restés sans réponse au cours de la soirée. Des recherches ont alors été lancées à l’intérieur du service avant que la sexagénaire ne soit finalement retrouvée décédée dans les sanitaires de l’établissement vers 23h50.

Le parquet a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort afin d’établir les circonstances exactes du décès. Une autopsie doit être pratiquée dans les prochains jours. Le CHRU de Nancy n’avait pas réagi publiquement dans l’immédiat après les faits.